شكرا لبحثكم عن خبر حضرموت تتسيد مشهد كورونا في اليمن .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت اللجنة العليا للطوارئ، مساء الجمعة، تسجيل حالتي اصابة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في محافظة حضرموت.

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وأشارت اللجنة في تغريدة على "تويتر" إلى تسجيل (6) حالات وفاة لإصابات سابقة، جلها في حضرموت ، في حين سجلت حضرموت (6) حالات شفاء جديدة.

وبهذا الإعلان يرتفع اجمالي عدد الحالات المصابة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى (1728)، و(493) حالة وفاة، و(892) حالة تعافي.

ولاتشمل الإحصائية مناطق سيطرة جماعة الحوثيين التي تتكتم على تفشي الوباء في مناطقها، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن أربع إصابات فقط، بينها حالة وفاة لمهاجر صومالي.