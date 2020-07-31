شكرا لقرائتكم خبر عن كان مجرد سواق عند صاحب الباص المحترق بصنعاء اصبح اليوم بعد ان تبرعوا له بالملايين يمتلك باص ملكه و يفاجئ متابعيه بما لا يتصوره أحد ويتبرع بنصف مليون لهذه المحافظة.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون مقطع فيديو جديد للشاب اليمني أكرم الصلوي، الشهير بـ "صاحب الباص"، الذي تعرض الباص الذي كان يعمل عليه للحريق، وخسر مصدر رزقه، وظهر أكرم وهو في حالة جيدة وعبر في الفيديو عن شكره وامتنانه لكل من وقف معه

وفاجئ متابعيه بما لا أحد يتصوره، حين أعلن خلال مقطع فيديو عن تبرعه بمبلغ وقدره نص مليون ريال يمني لأبناء تهامة المتضررين من سيول الأمطار..

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وقال أكرم في الفيديو المتداول التالي: "أنا صاحب الباص الذي حرق مش عارف من فين أبدأ لكم، عاجز عن شكركم.. أشكر كل من ساهم وتعاون معي وأنا كنت أهم صاحب الباص الذي حرق كيف سأقضي له قيمة الباص.. وأين سأشتغل بعد أن حرق الباص لانه كان مصدر رزقي.. بفضل الله ثم بفضلكم تجاوزجت محنتي والحمد لله ربي خارجني من محنة الباص هذه، وتوفرت قيمة الباص الأول واشتروا لي الباص الثاني والحمد لله الآن قادم على زواجتي..

اتمنى من الشعب اليمني ان يتكاتفوا لأن هناك مستحقين يستاهلوا الدعم واتمنى من الشعب اليمن ألا ينساهم ويتكاتفوا معاهم مثلموا تكاتفوا معي..

هذه الايام هناك ناس في تهامة يعانوا من أضرار السيول واتمنى من الشعب اليمني أن يقفوا معاهم، وأنا من الفلوس التي وصلتني أساهم بدعم أبناء تهامة بمبلغ قدره نص مليون ريال..

شكراً لكم للمرة الثاني والثالثة ولن أنسى هذا الجميل أبداً حتى أموت، وربي يحفظ اليمن وأهل اليمن وكل عام وأنتم بخير..