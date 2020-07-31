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سلسلة حرائق إيران تلتهم منطقة تجارية كبيرة بطهران

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عدن - ياسمين التهامي - استمرارًا للحرائق الإيرانية، أعلنت إدارة الإطفاء في طهران عن اندلاع حريقًا كبيرًا اليوم الجمعة في منطقة تجارية كبيرة جنوب العاصمة.

 

 

وصرّح مسؤول في إدارة الإطفاء، بأن " الحريق بدأ قبل الساعة الـ11 صباحاً بالتوقيت المحلي، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادثة في شارع فدائيان إسلام " .

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وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الحريق طال الحريق مستودعاً وأرصفة بمساحة 3000 متر مربع، ولم تقع خسائر بشرية.

 

يذكر أن إيران شهدت العديد من الحرائق والانفجارات خلال الفترة الماضية، في عدة مواقع ومنشآت صناعية، ومواقع نووية وعسكرية حساسة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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