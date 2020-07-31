شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة حرائق إيران تلتهم منطقة تجارية كبيرة بطهران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استمرارًا للحرائق الإيرانية، أعلنت إدارة الإطفاء في طهران عن اندلاع حريقًا كبيرًا اليوم الجمعة في منطقة تجارية كبيرة جنوب العاصمة.

وصرّح مسؤول في إدارة الإطفاء، بأن " الحريق بدأ قبل الساعة الـ11 صباحاً بالتوقيت المحلي، وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادثة في شارع فدائيان إسلام " .

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وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الحريق طال الحريق مستودعاً وأرصفة بمساحة 3000 متر مربع، ولم تقع خسائر بشرية.

يذكر أن إيران شهدت العديد من الحرائق والانفجارات خلال الفترة الماضية، في عدة مواقع ومنشآت صناعية، ومواقع نووية وعسكرية حساسة.