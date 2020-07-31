شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. العاهل المغربي ينحر أضحية العيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرص العاهل المغربي الملك محمد السادس، صباح اليوم، على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك ونحر الأضحية. Advertisements وظهر الملك محمد السادس، أثناء استعداده لنحر الأضحية؛ اقتداءًا بالسنة النبوية الشريفة. وكان العاهل المغربي، قد ألقى خطابًا يوم الأربعاء الماضي، بمناسبة عيد العرش الـ21، دعا فيه المواطنين إلى الاستعداد لمواجهة كورونا في حال عودته في موجة ثانية.

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