احصائية شهرية ترصد ألفان و895 خرقاً في محافظة الحديدة خلال يوليو الماضي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

بلغت خروقات قوى العدوان في جبهات الحديدة خلال شهر يوليو الماضي ألفان و895 خرقاً بزيادة 228 خرقاً عن يونيو الماضي والذي بلغت فيه خروقات العدوان 2667 خرقاً.

وأوضح مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروق العدوان أن أكثر من 2895 خرقًا لقوى العدوان في جبهات الحديدة خلال شهر يوليو المنصرم منها 29 غارة لطيران الأباتشي والتجسسي المقاتل معظمها على مدينة الدريهمي المحاصرة.

كما جرى رصد تحليق 78 طائرة حربية و143 طائرة تجسسية في مختلف الجبهات التي شملها اتفاق السويد.

وأكد المصدر قيام قوى العدوان في يوليو الماضي بـ 711 خرقا بقصف معادي على المدن والاحياء والمواقع في عدد من المديريات و 11 خرقًا باستحداث تحصينات قتالية في مختلف جبهات الحديدة ومحاولات تسلل في الدريهمي وحيس .

واشار الى أن 1934 خرقًا وقعت بالاعيرة النارية المختلفة على مختلف مناطق الحديدة خلال الشهر المنصرم