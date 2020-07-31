شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة لكل اليمنيين.. رئيس الجمهورية «يكشف» عن حزمة من الاجراءات الاقتصادية سيتم تنفيذها قريباً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جدد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، امس الخميس، تأكيده الالتزام بالمضي في التصدي لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ودحرها من كل المناطق التي تسيطر عليها، وردع مشروعها العنصري الاستعلائي الذي تحاول جاهدة تطويق الشعب اليمني العظيم بقيوده وسلاسله الآثمة. Advertisements وقال رئيس الجمهورية في خطاب وجهه إلى أبناء الشعب اليمني، اذاعته وسائل إعلام حكومية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أنه "يمر علينا عيد الأضحى المبارك هذا العام، وبلدنا يعاني للعام السادس على التوالي حربا وآلاما وجروحا مستمرة، جراء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية وسيطرتها على المدن، وسعيها لتحويل يمن العروبة والإخاء، والوسطية، إلى وكر للتطرف والإرهاب الإيراني ومركزا لتهديد أمن المنطقة والعالم، غير مكترثة بأمن واستقرار اليمن الذي لم يقدموا يوما دليلا واحدا على أنهم ينتمون إليه، أو حريصين على حياة وأمن واستقرار شعبه".

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