شكرا لمتابعة خبر عن رغم رفضه الاعتذار .. المجلس الانتقالي يطلق سراح مسؤول في الحكومة الشرعية بعد ساعات من اعتقاله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفرجت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة من الإمارات، الجمعة الموافق 31 يوليو 2020م ، عن مسؤول في الحكومة الشرعية ونجله ، بعد ساعات من اعتقالهما ، في محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب شرق).

وذكرت مصادر محلية وإعلامية، إن قوات المجلس الانتقالي، أفرجت عن السكرتير الإعلامي لمحافظ سقطرى محمد بن طعري ، ونجله أكرم (11 عاما) بعد ساعات من اعتقالها.

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وبحسب المصادر فإن بن طعري رفض، الاعتذار لمليشيا الانتقالي عن منشورات مناهضة لها، إلا أنها أفرجت عنه.

وكانت مليشيا الانتقالي، اعتقلت مساء امس الخميس، بن طعري، وطفله من أمام مستشفى خليفة بمدينة حديبو عاصمة سقطرى، ونقلتهما إلى مركز الشرطة، واشترطت مقابل الإفراج عنه تقديم اعتذار خطي عن منشوراته المناهضة الانتقالي عبر صفحته على فيسبوك، إلا أنه رفض ذلك.

الجدير بالذكر، ان هذه الحادثة جاءت بعد يومين من إعلان السعودية آلية لتسريع العمل باتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي، الموقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وإعلان الانتقالي تخليه عن الإدارة الذاتية.