شكرا لمتابعة خبر عن قوات أمن عدن تعلن مقتل جنديين واصابة 4 اخرين في عملية مداهمة لوكر للقاعدة بمنطقة دارسعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قوات العاصفة التابعة لأمن عدن،الجمعة الموافق 31 يوليو 2020م ،عن مقتل جنديين من منتسبيها خلال مداهمة وكر للقاعدة بمنطقة دارسعد. وبعث قائد لواء العاصفة العميد / ’’أوسان فضل العنشلي‘‘برقية عزاء ومواساة إلى أسر الجنديين والذين تعرضوا صباح اليوم الجمعة إلى كمين، اثناء مداهمة وكر للقاعدة في دار سعد . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: مدير مستشفى خاص .. يغتصب عشرينية يمنية في محافظة إب .. تفاصيل ماحدث كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) Advertisements شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وقال العنشلي أن الجنديين زكريا اسماعيل والجندي الواقدي مثنى الواقدي ، قتلا فيما اصيب اربعة اخرين.

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