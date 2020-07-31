شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية تصدر بيان بخصوص الخطة الوقائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم الجمعة الموافق 31 يوليو 2020م ، بيان ، تؤكد فيه نجاح خطتها الاحترازية الوقائية في مشعر المزدلفة، وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

حيث شهدت أروقة المشعر الحرام انسيابية دخول وخروج الحجاج، وتأديتهم لصلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصرا، اقتداءً بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، في أجواء تملؤها الطمأنينة والسكينة والخشوع ، وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية.

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وأكد الدكتور عبدالله بن عبد الرحمن الجويبري مساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة عضو لجنة المكتب التنفيذي لأعمال الوزارة في الحج - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة - نجاح خطة الوزارة في مشعر مزدلفة، موجها الشكر لكافة المسؤولين على المتابعة الدؤوبة والحرص الدائم لتقديم أفضل الخدمات وأجلّها، لراحة ضيوف الرحمن، وتسخير قطاعات الدولة كافة للعمل على إنجاح هذه الشعيرة الإسلامية الكبرى.

وأفاد الدكتور الجويبري، بأن الوزارة هيأت مساجد المشاعر ومرافقها، وجهزتها بالسجاد الفاخر، كما وفرت أجهزة قياس الحرارة، إلى جانب إسناد تعقيم المواقع إلى شركات متخصصة في التعقيم بتقنية الأوزون قبل وأثناء وصول ضيوف الرحمن إلى المشاعر، حتى مغادرتهم وفق «البروتوكولات» الصحية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالحج.