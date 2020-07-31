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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل : ولي العهد السعودي يباغت الجميع ويوجه صفعة مدوية للزبيدي وولي عهد ابو ظبي ويقلب الطاولة عليهم بخطوة شجاعة جعلتهم يدركون استحالة السيطرة على الجنوب

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