محافظي شبوة وأبين يؤدون صلاة العيد مع المواطنين ويتبادلون التهاني معهم يمن شباب نت -متابعات الجمعة, 31 يوليو, 2020 - 05:50 مساءً أدى محافظي محافظتي شبوة وأبين صلاة عيد الأضحى مع جموع من المصليين في الساحات العامة بالمحافظتين.



وأدى محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، صلاة عيد الأضحى المبارك في ملعب ناصر الخليفي بمدينة عتق وتبادل التهاني مع المواطنين في المحافظة.



وشارك في شعائر صلاة وخطبتي العيد قائد محور عتق قائد اللواء ثلاثين مشاه العميد عزيز العتيقي ومدير الإدارة العامة للأمن والشرطة بشبوة العميد عوض الدحبول وقائد قوات الامن الخاصة العميد عبدربه لعكب.



وفي محافظة أبين أدى محافظ المحافظة اللواء الركن ابو بكر سالم، اليوم، صلاة العيد بملعب مدينة الكود بمديرية خنفر وتبادل مع المواطنين تهاني عيد الأضحى. كلمات مفتاحية :

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