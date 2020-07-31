شكرا لقرائتكم خبر عن علي محسن الاحمر يفاجئ محمد بن زايد باتصال هاتفي.. وهذا مادار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح ،اليوم، برقيتي تهنئة إلى نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،وإلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي صاحب السمو الشيخ الفريق أول طيار محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ،هنأهما بمناسبة عيد الأضحى المبارك. Advertisements وعبر نائب الرئيس عن تقديره لدور الإمارات ضمن دول تحالف دعم الشرعية لمواجهة المشروع الايراني التخريبي في اليمن والمنطقة، المتمثل بجماعة الحوثي الانقلابية التي رفضت كل سبل وجهود السلام، وسعت جاهدة لتهديد أمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية وتقويض المساعي الدولية والاقليمية بإنهاء الحرب واستعادة الدولة اليمنية. كما عبر نائب رئيس الجمهورية عن خالص التهاني لنائب رئيس دولة الامارات ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، آملاً أن تعود هذه المناسبة على البلدين الشقيقين وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات

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