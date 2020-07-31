شكرا لبحثكم عن خبر سيول أحور تجرف قاطرات بسائقيها..وجهود تبذل للانقاذ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ابين - أحور Advertisements جرفت سيول للامطار بوادي احور في محافظة ابين قاطرتين حيث أدى ذلك الى فقدان شخص يدعى عباد السيد قنان فيما لازال شخص أخر وسط المياه فوق شجرة ويدعى اصيل عبدالله لعرج مصدر في عمليات الحزام الامني باحور افاد بمحاولة قيام القوات بانقاذ الشخص والقيام بانقاذ العالقين واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الناس من عبور السيل.

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