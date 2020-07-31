شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان... مجزرة تحدث الان بتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ابلغ مصدر عن وقوع مجزرة في مديرية الشمايتين محافظة تعز وسط البلاد. وقال المصدر ان المجزرة ناتج عن انقلاب سيارة في عزلة شريرة. Advertisements واشار ادى الى وفاة اثنين رجال وطفلة عمرها ثلاثة سنوات وسقط ٥ جرحى. وواصل قائلا فيما الجرحى تم اسعافهم الى مستشفيات بالمحافظة. ووصف المصدر الاصابات بالخطيرة جراء الحادث على متن سيارة دفع رباعي قادمة من محافظة الحديدة غرب البلاد. واختتم بالقول ان الضحايا من عزلة مصينعه بني عمر مديرية الشمايتين محافظة تعز.

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