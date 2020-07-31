شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الحوثيون يصدرون بياناً عسكرياً وهذا ماورد فيه! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهمت جماعة الحوثيين، الجمعة، طيران التحالف العربي، بشن 24 غارة جوية على عدة محافظات خلال 24 ساعة الماضية.

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ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للجماعة عن مصدر عسكري قوله "أن طيران التحالف شن عشر غارات على مديرية الدريهمي (جنوب محافظة الحديدة)، وألقى عددا من القنابل".

كما استهدفت غارتين منطقة وادي علاف بمديرية سحار محافظة صعدة، وست غارات على مديريتي مجزر وصرواح بمحافظة مأرب، وست غارات أخرى مناطق متفرقة بمديرية الحزم محافظة الجوف "وفقا للمصدر".