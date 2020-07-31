شكرا لبحثكم عن خبر الشنفرة يصدر بيان بمناسبة عيد الاضحى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

هنى القائد صلاح الشنفرة رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي شعب الجنوب والأمتين العربية والاسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هجرية جاء ذلك في بيان له تطرق من خلاله عن أهمية هذه المناسبة الدينية العظيمة والتي يؤدي فيها المسلمون فريضة الحج الركن الخامس من أركان الدين الإسلامي الحنيف"

وإقامة الشعائر الدينية التي تقرب المسلم الى الله سبحانه وتعالى واقتداء بنبيه الأعظم صل الله عليه وسلم"

"وتطرق البيان الى كثير من المنعطفات أبرزها السياسية والاقتصادية الني يمر بها الجنوب في الوقت الحالي"

~نص البيان~

بسم الله الرحمن الرحيم

يسعدني بهذة المناسبة الدينية العظيمة ان ارفع أسمى آيات التهاني والتبريكات الى شعبنا الجنوبي في الداخل والخارج"

كما اهنئ وحدات الجيش الجنوبي والمقاومة الجنوبية المرابطين في جبهات الشرف والبطولة وفي خطوط التماس الأمامية في الضالع وكرش ويافع وشبوة وأبين وباب المندب وكل الجبال والسهول المدافعين عن الجنوب من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وكذا مناصريها من قوى الظلال اليمنية "

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وقال الشنفرة :نعاهد الله وشعبنا ومقاومته الباسلة أن دماء الشهداء والجرحى الجنوبيين لن تذهب هدرا" وان جرائم الاحتلال اليمني ممثل بالحوثي لن تسقط بالتقادم ونقول لكل من يدعي الوصاية على الجنوب، ان الجنوب قدم تضحيات جسيمة، قدم قوافل من الشهداء والجرحى طوال عقد ونصف ابتداء من مسيرة ثورة الحراك الجنوبي السلمية في العام 2007م وحتى اليوم لازال يقدم التضحيات تلو الأخرى في سبيل الحرية والاستقلال واستعادة دولة الجنوب بحدود ماقبل عام 1990م "مؤكدين رفضنا لاي مشاريع أخرى تعيدنا الى باب اليمن مرة أخرى" وترفض رفضا قاطعا اي تجاوزات لمبادئ واهداف ثورة الحراك الجنوبي الحامل السياسي لقضية شعب الجنوب.

اما مايحدث في الجنوب من سياسة تجويع وتهميش ونهب وتدمير قال الشنفرة ان كل هذة المنعطفات السياسية والاقتصادية لن تثنينا عن مواصلة نضالنا حتى التحرير والاستقلال وهو عهد لارجعة عنه مهما كانت الدسائس ومهما كانت المغريات.

كما هنئ الشنفرة دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شاكرا لهم عن كل الدعم الذي يقدموه لشعب الجنوب ولجبهات القتال المختلفة التي ركعت مليشيات الحوثي منذ انطلاق عاصفة الحزم وحتى اليوم

ورفع الشنفرة خالص التهاني والتبريكات الى الأمتين العربية والإسلامية كافة بهذة المناسبة الدينية،داعيا الله ان يعيدها وقد تحقق لها ولشعبنا الجنوبي كل الرفعة والتقدم والازدهار والحرية.

هذا وترحم الشنفرة في هذة المناسبة على كل شهداء الجنوب سائلاً الله سبحانه أن يسكنهم الجنة وان يلهم أهاليهم وذويهم الصبر والسلوان.وان يشفي جميع الجرحى.

*صلاح الشنفرة- رئيس المجلس الأعلى للحراك الجنوبي*

9 ذي الحجة 1441هجرية الموافق 30-7-2020م.

صادر عن المكتب الإعلامي للحراك الجنوبي.

*من طه منصر