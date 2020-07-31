شكرا لبحثكم عن خبر القيادات تغيب عن عيد عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - خلت صلاة العيد هذا العيد ولاول مرة منذ سنوات من خلو صلاة عيد بحضور أي مسئولين حكوميين من أي جهة كانت .
وخلت ساحات الصلاة من حضور أي مسئولين سوى في معاشيق أو الساحات العامة الأخرى .
وكل عام كانت تؤدى صلاة العيد في مسجد معاشيق بحضور عدد من المسئولين الحكوميين.
وخلت مدينة عدن هذا العام من أي صلوات يحضرها مسئولون بارزون في الحكومة.
وجاء هذا العيد في حين عدن خالية الوفاض من أي حضور لاي قيادات أو شخصيات سياسية بارزة .
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