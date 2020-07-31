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القيادات تغيب عن عيد عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - خلت صلاة العيد هذا العيد ولاول مرة منذ سنوات من خلو صلاة عيد بحضور أي مسئولين حكوميين من أي جهة كانت .

 

وخلت ساحات الصلاة من حضور أي مسئولين سوى في معاشيق أو الساحات العامة الأخرى .

 

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وكل عام كانت تؤدى صلاة العيد في مسجد معاشيق بحضور عدد من المسئولين الحكوميين.

 

وخلت مدينة عدن هذا العام من أي صلوات يحضرها مسئولون بارزون في الحكومة.

 

وجاء هذا العيد في حين عدن خالية الوفاض من أي حضور لاي قيادات أو شخصيات سياسية بارزة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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