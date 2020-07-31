شكرا لبحثكم عن خبر ثأر قبلي بين قبيلتي الصميتة والعوطيين يودي بحياة مواطن جاء من سلطنة عمان لقضاء الاجازة مع اسرته والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مواطن يمني، مساء الخميس، برصاص مسلحين على خلفية "ثأر" بين قبليتين في محافظة لحج (جنوب اليمن)ن عقب عودته من سلطنة عمان لقضاء إجازة العيد بين أسرته.
وذكرت تقارير اخبارية أن المواطن؛ وثيق الودودي الصبيحي، عاد خلال اليومين الماضيين من سلطنة عمان لقضاء أجهزة العيد بين أسرته، إلا أنه قتل على خلفية ثأر قبلي بين قبيلتي الصميتة والعوطيين أثنار مروره الطريق أثناء اندلاع الاشتباكات بين القبيلتين.
وأشارت المصادر إلى ان ابناء الصبيحة استنكروا الحادثة داعين، وجهاء وحكماء القبائل إلى وقفة جادة للقضاء على قضايا الثأر ووقف نزيف الدم بين أبناء الصبيحة.
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