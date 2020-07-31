شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رصد أبرز الخروقات الحوثية في الحديدة خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يوليه 2020

الحديدة - الخليج 365

أفادت القوات المشتركة، بأبرز الخروقات التي ارتكبها المليشيات الحوثية بشكل يومي في الحديدة خلال الأسبوع منذ يوم الجمعة 24 يوليو وحتى اليوم.

وبحسب إعلام المشتركة، فلا تزال مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا تمارس خروقاتها لاتفاق ستوكهولم والهدنة التي أعلنها التحالف العربي وذلك بافتعال التصعيد العسكري واستهداف التجمعات السكانية في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة.

وفيما يلي ننشر رصد المشتركة للخروقات الحوثية خلال أسبوع:

الجمعة 24 يوليو :

– مليشيات الحوثي تستهدف القرى السكنية في الدريهمي بالأسلحة المتوسطة.

– مليشيات الحوثي تفتح نيران أسلحتها الثقيلة على القرى الآهلة بالسكان في الجبلية.

السبت 25 يوليو:

– مليشيات الحوثي تستهدف مساكن المواطنين في حيس والقوات المشتركة ترد على مصادر النيران.

الأحد 26 يوليو :

– القوات المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت القرى السكنية في الدريهمي.

– مليشيات الحوثي تطلق نيران أسلحتها صوب منازل المواطنين في الجاح.

– القوات المشتركة تتصدى لمحاولات تسلل حوثية في قطاعي الجاح والدريهمي وتكبد المليشيات خسائر فادحة.

Advertisements

القوات المشتركة تكسر زحف للحوثيين في حيس وتوقع في صفوفهم خسائر فادحة.

الاثنين 27 يوليو:

– قصف مدفعي لمليشيات الحوثي يطال قرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية.

– مليشيات الحوثي تستهدف الأحياء السكنية في مدينة حيس جنوب الحديدة.

– مليشيات الحوثي تواصل خروقاتها وتقصف القرى السكنية في منطقة الجاح.

الثلاثاء 28 يوليو:

– عمليات استهداف حوثية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة تطال منطقة الجبلية.

– مليشيات الحوثي تقصف مزارع المواطنين بمديرية الديهمي جنوب الحديدة.

– سكان جنوب حيس : مليشيات الحوثي تستحدث متارس وثكنات عسكرية في مساكننا بعد إستقدامها مقاتلين جدد.

– مليشيات الحوثي تستهدف الأحياء السكنية شرق مدينة حيس.

الأربعاء 29 يوليو:

– مليشيات الحوثي تستهدف منازل المواطنين بمنطقة الفازة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

– القوات المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية طالت القرى السكنية في الدريهمي.

الخميس 30 يوليو:

– مليشيات الحوثي تستهدف القرى السكنية ومنازل المواطنين في الجاح