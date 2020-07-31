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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد ألوية العمالقة يهنئ أبطال ألوية العمالقة بمناسبة عيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يوليه 2020
الخليج 365
بعث قائد ألوية العمالقة العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، برقية تهنئة لأفراد وضباط وصف ضباط ألوية العمالقة بالساحل الغربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقال العميد أبو زرعة في البرقية يطيب لنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك أن ابعث تحية خاصة وتهنئة معظمة لأفراد وضباط وصف ضابط ألوية العمالقة المرابطين في ميادين وجبهات القتال في الساحل الغربي، سائلين من المولى عز وجل أن يعيده علينا جميعاً بالخير والسلام والانتصارات على كل من يهدد أمن واستقرار الوطن.
وأشاد بالروح المعنوية العالية التي يتحلى بها أبطال ألوية العمالقة وهم يقضون عيد الأضحى المبارك في مواقع العزة والشرف والبطولة ويسطرون ملاحم الفداء والتضحية، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية والتوفيق في مهامهم القتالية .
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