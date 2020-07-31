شكرا لبحثكم عن خبر على من يراهن اللواء الحامدي في نجاح مهمته كقائد جديد لشرطة عدن .. تفاصيل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مدير عام شرطة محافظة عدن، المعين حديثا، اللواء محمد أحمد الحامدي، إن قرار تعيينه لإدارة أمن عدن "في هذا الظرف الصعب الذي تمر به المدينة حمل ثقيل ومسؤولية كبيرة".

وثمن اللواء الحامدي، في منشور له على صفحته بالفيسبوك، اليوم الخميس، ثمن الثقة التي أولاها إياه رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور لإدارة أمن العاصمة عدن، مؤكداً أنه لن يدخر جهدا في الوفاء لهذه الثقة ولمحافظة عدن التي قال إنها "عانت الكثير والتي لا يمكن أن يصلح حالها إلا بتعاون أبنائها جميعا ودون استثناء، وجعل انتشالها من هذا الوضع نقطة نلتقي عليها جميعا".

واضاف الحامدي قائلاً: "سأبذل بعون الله كل جهد وطاقة لخدمة أهلي في هذه المحافظة، مستعينا بالله أولا ثم بدعم فخامة الرئيس ورعاية الأشقاء في التحالف العربي وخصوصا الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقبل ذلك بكل أبناء المحافظة من الآباء الكرام من عقلائها ورجالها، وكذلك من الإخوة من شباب عدن وروحها الحية حتى ننهض بهذه المحافظة".

واختتم مدير أمن عدن الجديد منشوره بتقديم الشكر لكل من بادر بتهنئته أو حسن الظن به والدعاء له.