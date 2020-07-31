شكرا لبحثكم عن خبر "الرئيس" سلطان البركاني يغادر الرياض الى القاهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - غادر رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، العاصمة السعودية الرياض، على متن طائرة خاصة، متوجها الى العاصمة المصرية القاهرة بعد شهر من وصوله العاصمة السعودية الرياض، ومعه عدد من مستشاري رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس النواب، للمشاركة في مشاورات دعم تنفيذ اتفاق الرياض.

وعقد رئيس مجلس النواب في زيارته الى الرياض عدة لقاءات مكثفة مع سفراء عدد من الدول الصديقة والشقيقة ومسؤولين في المملكة العربية السعودية والمكونات السياسية اليمنية وأمناء عموم الأحزاب السياسية لمناقشة المستجدات التي تشهدها الساحة اليمنية ودعم تنفيذ اتفاق الرياض.

وأثمرت الجهود في الوصول الى آلية التسريع بتنفيذ اتفاق الرياض، بدعم ورعاية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.