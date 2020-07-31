شاهد .. الحوثي يتقمص شخصية الدولة ويعلن اسعار ثابتة وموحدة للحوم في مناطق سيطرته

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يزيد بن سلمان - شبوة - قننت السلطات المحلية بالعاصمة صنعاء اسعار اللحم للمستهلكين. وبات سعر الكيلو الواحد من لحم الغنم 5500ريال يمني فقط فيما سعر الكيلو العجل 5500ريال فيما كيلو البقر 3500. Advertisements وقوبلت هذه التحركات بحالة من الارتياح الشعبية. ياتي ذلك في حين يباع كيلو اللحم الغنم الواحد في عدن بما يقارب 9 الف ريال.

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