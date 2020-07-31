شكرا لبحثكم عن خبر في اب: حبس فتاة اغتصبها مديرها في العمل حتى تغير أقوالها والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت ناشطة حقوقية عن تعرض فتاة للاغتصاب من قبل مدير احد المستشفيات في محافظة اب الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي "الذراع الإيرانية في اليمن".
وقالت الناشطة اليمنية سميرة الحوري؛ في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الخميس؛ ان مدير مستشفى الشقائق في اب اغتصب فتاة؛ مشيرة الى ان الواقعة حدثت منذ شهر؛ وان الفتاه لم تسكت لكنها وعائلتها قاموا بفضح المغتصب.
وأضافت الناشطة الحوري؛ ان الامن والمباحث في اب اخذوا الفتاة حسب شهادة الأهالي لأخذ اقوالها وتدوين محضرا بذلك؛ ومن ثم قاموا باعتقالها لاجبارها على تغيير اقوالها؛ لافتة الى ان الفتاة مازالت بالسجن في حين المغتصب حرا طليق!
وأعلنت الحوري تضامنها مع الفتاة؛ داعية أبناء المحافظة وناشطيها واعلامييها ومشائخها الوقوف في صف المظلومة ومعاقبة الظالم ورد اعتبار المغتصبة.
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