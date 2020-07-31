نجل الملك سلمان يستقبل رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي

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يزيد بن سلمان - شبوة - التقت قيادة المجلس الانتقالي يوم الخميس نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في الرياض. Advertisements واظهرت صورة نشرها المجلس الانتقالي قيادة المجلس مع الامير خالد بن سلمان وهو نائب وزير الدفاع. وناقش الجانبان بحسب مصادر سياسية اتفاق الرياض وضرورة تطبيقه.

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