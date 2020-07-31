شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يحذف هذه الدولة العربية من قائمة الدول التي يسمح لمواطنيها بدخول أوروبا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحسب أحدث تحديث لم يضف الاتحاد الأوروبي أية دول جديدة إلى القائمة، الخميس، بل على العكس، قام بتقليصها، وحذف الجزائر من القائمة الجديدة، وبالتالي تتضمن التوصيات الآن 12 دولة فقط هي (أستراليا ، كندا، جورجيا، اليابان، المغرب، نيوزيلندا، رواندا، كوريا الجنوبية، تايلاند، تونس، أوروغواي). وتقول الوثيقة: لا يزال يتعين مراجعة قائمة الدول هذه بانتظام، ويمكن تحديثها بشكل مستمر من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، اعتمادا على الظروف، وبعد التشاور الوثيق مع المفوضية الأوروبية وسلطات وخدمات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.

ووفقا لتوصيات المفوضية الأوروبية، يجب تحديث القوائم كل أسبوعين، حيث أشارت بعض وسائل الإعلام في وقت سابق بأن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تتوقف عن العمل في شهر آب/ أغسطس، لذا لا يمكن الموافقة على القائمة الجديدة إلا بحلول شهر أيلول/ سبتمبر.

يشار إلى أن سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إيدرر، أعلن مطلع الشهر الجاري، أنه ستتم مراجعة قائمة البلدان التي يسمح لمواطنيها بدخول الاتحاد الأوروبي في منتصف يوليو الجاري، ومن السابق لأوانه تحديد الدول التي ستدخل في القائمة.

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وأعلن الاتحاد الأوروبي، يوم 30 يونيو/ حزيران الماضي، عن التوصل إلى قائمة للدول التي سترفع عنها قيود السفر المتبادل، ابتداء من الأول من يوليو، وذلك بعد إغلاق دام لأكثر من ثلاثة أشهر لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وضمت القائمة 14 دولة منها دول عربية مثل تونس والمغرب، في حين منعت بروكسل مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وأشار المجلس إلى أن سفراء الدول الأعضاء سيناقشون الدول المدرجة كل أسبوعين لمراقبة تطورات تفشي الوباء في البلدان.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض قيودا للسفر على حدوده الخارجية منذ 17 مارس مددت لمرتين، ولم تشمل القائمة الحالية مواطني أمريكا وروسيا وعددا آخر من الدول، وحذر المجلس الأوروبي الدول الأعضاء من رفع قيود السفر لدول ليست ضمن القائمة الحالية، مشيرا إلى أن قائمة الدول الحالية قابلة للتجديد والتحديث تبعا لتفشي الوباء في تلك الدول.