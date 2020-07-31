شكرا لبحثكم عن خبر إستقالة قائد عسكري كبير في الجيش الوطني (الاسم الصورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن الناطق باسم المنطقة العسكرية الثانية، هشام الجابري ، في رسالة مطولة تلقتها "عدن الغد" إستقالته من منصبه .

وقال الجابري في رسالته المتضمنة استقالته ، إن الثلاث السنوات التي قضاها ناطقاً باسم المنطقة العسكرية الثانية التابعة للقوات الحكومية ، تعد شرفاً عظيمًا وحملاً ثقيلاً وكبيراً له.

واشاد بالدعم الذي تلقاه من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني خلال توليه منصب الناطق الرسمي للمنطقة .

Advertisements

واضاف القائد العسكري المستقيل "كانت اللحمة الكبيرة لكافة القادة العسكريين خلف قائدهم البحسني وحبهم وولاءهم المطلق لبلدهم دافعاً كبيراً لنجاح الإستقرار وسداً منيعاً ضد الأعداء أحبط كل المخططات وجعل من حضرموت نموذجاً كبيراً في التجانس والوطنية..".

وعبر عن اعتذاره لقادته وزملائه إذا كان قد أخطأ في حق أحد منهم أثناء توليه منصب الناطق بإسم المنطقة العسكرية الثانية ..

وقال بأنه وهو يترك مهمته كناطق للمنطقة العسكرية الثانية يشعر بارتياح كبير للحمة الكبيرة لكافة القادة تحت قيادة قائد المنطقة اللواء الركن فرج سالمين البحسني . دون أن يكشف عن أي سبب لتقديمه استقالته.

وكان الجابري، قد انتقد بشدة ، مؤخراً، تصريحات حكومية حول نهب مسلحين موالين للإمارات أموال تابعة للبنك المركزي اليمني، من حاويات بميناء المكلا . ودافع عن عملية نهب تلك الأموال ومن يقف ورائها.