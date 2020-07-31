شكرا لقرائتكم خبر عن "جباري" يظهر مجددا ويكشف عن "رجال اليمن الحقيقين" الذين انفردوا بالدفاع عن سيادة اليمن والتصدي للمشاريع الصغيرة لدعاة " الأنفصال" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مستشار رئيس الجمهورية، نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري عن رجال اليمن الحقيقيين. وقال في منشور على حسابه بموقع فيسبوك "من لم يزر محافظة المهرة والتعرف على رجالها عن قرب ينقصه الكثير عن معرفة رجال اليمن الحقيقيين". وارفق جباري ، منشوره بمقطع فيديو، اثناء زيارته ووزير النقل المستقيل صالح الجبواني، لمحافظة المهرة . Advertisements وهذا نص المنشور : تشرفت وسعدت كثيراً بزيارة م/ المهرة والإلتقاء بالأخ/ المحافظ بن ياسر وزملائه في السلطة المحلية والأمنية وعدد من مشائخ المهرة . والحقيقة من لم يزر محافظة المهره والتعرف على رجالها عن قرب ينقصه الكثير عن معرفة رجال اليمن الحقيقيين . سلام الله على المهرة وعلى سهلها والجبل وكل ذرة تراب فيها .

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