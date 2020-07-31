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الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين يغادر المستشفى - فيديو وصور

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الملكي السعودي، الخميس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان بن عبدالعزيز" غادر المستشفى التي كان دخلها قبل أسبوع لإجراء عملية جراحية بالمنظار.

وذكرت وكالة الأنباء نقلًا عن الديوان الملكي أن العاهل السعودي غادر المستشفى بعد تعافيه تمامًا من أثار الجراحة التي أجراها.

 

 

 

 

 

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وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز دخل المستشفى الخميس الماضي لإجراء عملية بالمنظار لاستئصال المرارة.

 

وذكر الديوان السعودي وقتها أن الجراحة أجريت بمستشفى الملك فيصل التخصصي وتكللت بالنجاح.

 

وأمضى العاهل السعودي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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