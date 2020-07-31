شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي : خادم الحرمين الشريفين يغادر المستشفى - فيديو وصور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الملكي السعودي، الخميس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان بن عبدالعزيز" غادر المستشفى التي كان دخلها قبل أسبوع لإجراء عملية جراحية بالمنظار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلًا عن الديوان الملكي أن العاهل السعودي غادر المستشفى بعد تعافيه تمامًا من أثار الجراحة التي أجراها.

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وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز دخل المستشفى الخميس الماضي لإجراء عملية بالمنظار لاستئصال المرارة.

وذكر الديوان السعودي وقتها أن الجراحة أجريت بمستشفى الملك فيصل التخصصي وتكللت بالنجاح.

وأمضى العاهل السعودي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي.