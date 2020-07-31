شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية على صفيحٍ ساخن .. "مجتهد" يكشف ماذا يفعل محمد بن سلمان لمنع أي تمرد لاستلامه الحُكم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد السعودي “مجتهد” عن تحركات ونشاطات أمنية يجريها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تمهيداً لتوليه عرش المملكة في ظل الحديث المتزايد عن تدهور حالة والده الصحية واقتراب لحظة وصوله لسدة الحكم.

وقال مجتهد، في تغريدة رصدتها “وطن”: “نشاطات أمنية كثيفة حول وداخل فندق انتركونتننتال في الرياض، وأنباء عن تحويله على طريقة فندق الريتز”.





وأضاف مجتهد: “يعتقد أنه لاستيعاب اعتقالات جديدة بين صفوف آل سعود وشخصيات هامة ضباط وشيوخ قبائل، وذلك لمنع أي احتمال للتمرد على استلام فلان المُلك رسمياً”.

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وفي وقت سابق، كشف “مجتهد”، عن مخطط يسعى بن سلمان إلى تطبيقه خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع مرض والده ودخوله المستشفى خلال الأيام الماضية.



وقال “مجتهد” في تغريدة رصدتها “وطن”، إن ابن سلمان يفكر حالياً بشن حملة اعتقالات واسعة من أجل تأمين نفسه، تشمل عدداً من الامراء وبعض الضباط في الجيش والحرس والأمن إلى جانب بعض شيوخ القبائل.

وزاد مجتهد كاشفاً عن أن الفئات الثلاث المستهدفة من قبل ابن سلمان، هم ممن يرجح أن “هواهم” مع عمه الامير أحمد بن عبدالعزيز، وولي العهد السابق محمد بن نايف، متوقعاً ان يقدم ابن سلمان على تنفيذ “تصفيات” بحق بعضهم.

وأشار مجتهد إلى أن ولي العهد يفكر حالياً في جلب قوات مصرية لحمايته، خوفاً من تمرد “بعض” القطاعات الأمنية حوله، لصالح منافسيه.





ويمر ابن سلمان بحالة نفسية، خاصة مع دخول والده الملك سلمان المستشفى قبل عدة أيام، ووسط نصائح تقدم له من مستشاريه بأن يقدم على السيطرة على مقاليد الحكم بدلاً منه، وفي ظل ارتفاع أسهم محمد ابن نايف، وإخفاقات ابن سلمان على مستويات داخلية عديدة ودخوله في مآزق قبلية داخل البلاد، إضافة لإخفاقاته السياسية باليمن وغيرها، مما يزيد من فرص أن يفقد مقاليد السلطة من يده، و لحالة الحقد عليه من كافة أبناء عمومته، الذين قام باعتقالهم وإهانتهم، وجرّدهم من مناصب وأموال طائلة.