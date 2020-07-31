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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:الميسري يستبق اتفاق الرياض ويوجه ضربة قاضية للانتقالي تحرمه من السيطرة على العاصمة المؤقتة عدن بقرار جريء اثار جنون الانتقالي(نص القرار)

2020/07/31 الساعة 05:50 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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