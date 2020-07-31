شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. الناشطة لونا اليافعي تستغيث برئيس الجمهورية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجهت الناشطة الحقوقية العدنية لونا اليافعي، نداء استغاثة، للرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وقادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، جراء تعرضها وعدد من زميلاتها وزملائها ، لاعتداء من قبل مسؤول أمني تابع للمجلس الانتقالي ، بالعاصمة المؤقتة عدن. وقالت في مناشدة ، على حسابها بموقع فيسبوك، ، إنه تم الاعتداء عليهم أثناء مزاولة مهنتهم كحقوقين وصحافيين في السوق المركزي بمدينة كريتر بعدن.

وأضافت بأن مدير شرطة العاصمة المؤقتة عدن نبيل عامر الضالعي نهب تلفوناتهم تحت تهديد السلاح والشتم عند تصويرهم لواقعة ضرب مواطن يدعى "مالك" وتكسير كشكه .

وهذا نص نداء الاستغاثة :

نداء استغاثة الى رئيس الجمهورية الى رؤساء الاحزاب الى منظمات المجتمع المدني الى سفراء السلام

لقد تم اليوم التهجم علينا أثناء مزاولة مهنتنا كحقوقين وصحافيين (سلطة رابعة) في السوق المركزي كريتر .

حيث قام المقوت سابقا ومدير الشرطة حاليا الضالعي نبيل عامر بسحب تلفوناتتا تحت تهديد السلاح والشتم عند تصويرنا لواقعة ضرب المواطن مالك وتكسير كشكه ولم يكتفي بذلك فقد هددنا بعمل قضية جنائية لو لم نسكت..

ونزفت يدي دما . ولو كانوا على حق لما سحبوا تلفوناتتا . فأتصال من المدعو عبدالناصر الوالي والذي يمتلك مستوصف السلام الذي لم يعطي الله مجان للمرضى ايام ازمة الحميات والكورونا.. هذا الشخص المريض يتصل لأزلة الكشك حتى يعمل كشك صيدلية لأحد ابناءه هنا في كريتر ..

ولأنه بالانتقالي يأمر ويحكم تحركت قوات السفاح الضالعي نبيل عامر للبطش بالسوق وعندما استوقفه المواطنين قال لهم هذه ضريبة الدم ..

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ماذا يعني هذا ياشلال يا مدير امن عدن تجيب لنا مقاوته من الضالع علشان دم شهدائكم؟ الأولى ترسلهم لتحرير الضالع الي الحوثة ليل نهار يعبثوا بها.

نطلب من الرئيس تغيير السفاح الضالعي مدير شرطة كريتر واستبداله بمسؤول عسكري امني محترم يحمي عدن بدل صاحبكم السفاح.

وعندما واجهناه بأننا سننشر انه طلب من المواطن مالك مائتين الف وسيلغي الازالة .صاح وقال نحن الدوله القوة بيدنا.

بلطجة لم نراها في حياتنا وكان بجانبه المراهق طبيب الاسنان الي عينه الانتقالي في الحلم مأمور على عدن لم يستطع ممارسة مهنة الطب اخذ ختم ضالعي بحكم كريتر.

يا ناس استحوا ريحتكم فاحت . ولذلك على الجمهور معرفة حقيقة هؤلاء البلطجية الساعين للاستقلال في اقتسام الحقائب الوزارية.

كفاية عبث في عدن ..والحمد لله ان ابناء كريتر صاحين وارسلوا لنا بعض المقاطع سيتم نشرها .

#لونا اليافعي