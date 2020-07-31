شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الأميركي يعلن حالة التأهب القصوى في دولتين خليجيتين.. تطورات مريبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الجيش الامريكي حالة تأهب قصوى في قاعدتي العديد في قطر والظفرة في الإمارات بعد تطورات مهمة في منطقة الخليج.

وذكرت شبكة "رويترز" الإخبارية، الأربعاء، أن الجيش الأمريكي أعلن حالة تأهب قصوى في قاعدتي العديد والظفرة بسبب المناورات الإيرانية في مياه الخليج.

ومن جانبها نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية قولهم إنه جرى وضع قاعدها في قطر والإمارات منذ صباح الثلاثاء في حالة تأهب عالية، بعد أن أظهرت مؤشرات استخباراتية أن هجوما إيرانيا بالصواريخ الباليستية كان يستهدف القاعدتين.

وذكرت الشبكة الأمريكية أنه طُلب من العناصر الموجودين في قاعدتي العديد في قطر والظفرة في الإمارات (تضمان قوات أمريكية) حماية أنفسهم لبضع دقائق قبل التأكد من أن الوضع آمن، وشمل الأمر التأكد من أن العناصر في مخابئ أو في مبان مصفحة.

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وتضم هاتان القاعدتان عمليات مكثفة للقوات الأمريكية، وأُثيرت المخاوف من استهداف إيراني لهاتين القاعدتين يشابه ذلك الذي استهدف قاعدة الأسد بالعراق، يناير/كانون الثاني/ الماضي.

وفجّر الحرس الثوري الإيراني مجسّما لحاملة طائرات أميركية بصواريخ ،أمس الثلاثاء، خلال تدريبات عسكرية في الخليج وصفتها الولايات المتحدة بـ"المتهورة وغير المسؤولة".

وجرت التدريبات قرب مضيق هرمز، الممر البحري الرئيسي بالنسبة لخمس الإنتاج العالمي من النفط، وذلك على وقع توتر متزايد بين إيران والولايات المتحدة.

وأظهرت تسجيلات مصورة للمناورات بثها التلفزيون الرسمي القوات الجوية والبحرية التابعة للحرس الثوري وهي تستعد لشن هجوم قبالة الساحل في جنوب غرب البلاد.