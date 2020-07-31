في يوم عرفة سعودي يرتكب جريمة تهز المملكة .

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يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم رجل على طعن زوجته في محافظة جدة السعودية الخميس ما تسبب بمقتلها، قبل أن يسلم نفسه لقوات الأمن.
وأوضحت صحيفة "سبق" أن الزوج الأربعيني طعن زوجته ثلاث طعنات داخل منزله، ما أدى إلى وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى.
وذكر ذوو المجني عليها أنهم لم يلحظوا أي خلافات سابقة بين الزوجين، حيث انتقلا من محافظة الليث للعمل في جدة قبل نحو عام واستقرا هناك، ثم فوجىء الجميع اليوم بمقتل الزوجة دون معرفة الأسباب.
وقالت وسائل إعلام سعودية إن الزوج القاتل سلّم نفسه لأحد مراكز الشرطة بمحافظة جدة، حيث تقرر توقيفه لحين إحالته مع أوراق القضية لجهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه
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