شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تخيلتم شكل وجمال إبنة الفنانة هيفاء وهبي ..شاهدو كيف ظهرت اليوم بطريقة مثيرة وجريئة .. خطفت الانظار وتغزل بها الرجال والفتيات .."شاهد الفيديو" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت زينب فياض باطلالة جذابة وساحرة وانيق خطفت أنظار جمهور إنستجرام ومتابعيها ليتغزل فيها الفتيات والرجال، حيث ارتدت فستان أنيق من قماش الشيفون، الشفاف، مكشوف الأكتاف ذات اللون الزيتي، طويل وبه فتحة أعلى الرجل.

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واعتمدت في المكياج على الألوان الجذابة وأحمر شفاه بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.



وعلى جانب آخر، تستعد هيفاء وهبي لبدء عرض مشاهدها بفيلم أسباح أوروبا الذي تعاقدت عليه مؤخرًا لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل

وبدأت هيفاء وهبي التحضيرات لهذا العمل الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي وعدد آخر من النجوم.

وتعود هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات حيث كان فيلم حلاوة روح آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء

وكانت هيفاء وهبي قد دخلت في صراع مع مدير أعمالها السابق محمد الوزيري بعد اتهامها له بسرقة أموالها ورفع دعوى منع عرض أشباح أوروبا في مصر بحجة عدم تقاضي أجرها كاملا وحبس الوزيري على ذمة التحقيق على اثر الدعاوي

ويشار الى ان وهبي اعلنت منذ ايام عن استكمال تصوير مسلسل أسود فاتح المتوقف نتيجة فيروس كورونا رفقة النجم السوري معتصم النهار ونخبة من الفنانين في الوسط الدرامي