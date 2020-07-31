 شاهد : الفنانة نسرين طافش تعايد الجمهور بفستان فاضح كشف المستور من جسدها .."صور"

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها وجمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستجرام معايدة خاصة لجمهورها بحلول عيد الأضحى المبارك يوم غد
واختارت طافش اطلالة مثيرة بفستان لون بحري دانتيل من الأعلى كشف عن بطنها طويل من الأسفل وظهرت بمكياج كامل في غاية الجمال مستلقية على اريكة بنية وخلفية بحرية زادت ظهورها جمالا
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وعلقت طافش على اطلالتها الساحرة بقولها:
كل عام و أنتم بخير،عيد أضحى مبارك”
A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on Jul 30, 2020 at 3:01am PDT
وتغزل الجمهور باطلالة طافش التي وصفوها بالساحرة بينما هاجمها البعض بسبب عدم ملائمتها للمناسبة الدينية الخاصة بعيد الأضحى حسب زعمهم
والجدير بالذكر ان نسرين طافش كانت قد شاركت في آخر اعمالها في مسلسل ختم النمر الذي حاز على نسبة مشاهدات عالية في فترة عرضه كما أعلنت طافش عن مشاركتها في بطولة مسلسل الوجه الآخر رفقة النجم المصري ماجد المصري
ويشار الى ان طافش كانت قد تلقت اعتذار رسمي من باسم ياخور عبر فيديو في قناته على يوتيوب شرح فيه باسم أسباب ذكر اسمها في حلقات برنامجه المثير للجدل أكلناها واعتذر في حالة التسبب بأية اساءة شخصية للفنانة السورية
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