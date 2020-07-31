شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : الفنانة نسرين طافش تعايد الجمهور بفستان فاضح كشف المستور من جسدها .."صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها وجمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستجرام معايدة خاصة لجمهورها بحلول عيد الأضحى المبارك يوم غد

واختارت طافش اطلالة مثيرة بفستان لون بحري دانتيل من الأعلى كشف عن بطنها طويل من الأسفل وظهرت بمكياج كامل في غاية الجمال مستلقية على اريكة بنية وخلفية بحرية زادت ظهورها جمالا

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• شاهد : الفنانة نسرين طافش تعايد الجمهور بفستان فاضح كشف المستور من جسدها .."صور"

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وعلقت طافش على اطلالتها الساحرة بقولها:

كل عام و أنتم بخير،عيد أضحى مبارك”

وتغزل الجمهور باطلالة طافش التي وصفوها بالساحرة بينما هاجمها البعض بسبب عدم ملائمتها للمناسبة الدينية الخاصة بعيد الأضحى حسب زعمهم

والجدير بالذكر ان نسرين طافش كانت قد شاركت في آخر اعمالها في مسلسل ختم النمر الذي حاز على نسبة مشاهدات عالية في فترة عرضه كما أعلنت طافش عن مشاركتها في بطولة مسلسل الوجه الآخر رفقة النجم المصري ماجد المصري

ويشار الى ان طافش كانت قد تلقت اعتذار رسمي من باسم ياخور عبر فيديو في قناته على يوتيوب شرح فيه باسم أسباب ذكر اسمها في حلقات برنامجه المثير للجدل أكلناها واعتذر في حالة التسبب بأية اساءة شخصية للفنانة السورية