صنعاء: الحوثيون يغلقون المحلات التجارية أمام المواطنين عشية العيد بشكل تعسفي

أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية على إغلاق المحلات التجارية في أحد أهم الشوارع الرئيسية في العاصمة صنعاء عشية اول أيام عيد الأضحى المبارك في ساعات مبكرة من ليل العيد بذريعة تنظيف الشارع.



مصادر وسكان محليون أكدوا لـ"يمن شاب نت" أن ميليشيا الحوثي أقدمت على إغلاق المحلات التجارية بشارع هايل المزدحم ومنعت المتسوقين من التسوق بذريعة تنظيف الشارع، على حد زعمهم.



وأفادت المصادر "أن ميليشيا الحوثي أغلقت المحلات بشكل تعسفي على الرغم من وجود مئات المواطنين الذين خرجوا لشراء متطلبات واحتياجاتهم ليلة عيد الأضحى المبارك".



واستنكر مواطنون من إجراءات ميليشيا الحوثي التعسفية والقمعية التي من شأنها التضيق على المواطنين بالإضافة إلى ابتزاز التجار ونهب أموالهم تحت مبررات عبثية.



وتعد الساعات الأخيرة من ليلة العيد، وقت ذروة التسوق للمواطنين لشراء احتياجاتهم للعيد، وما يخص ملابس أطفالهم بالتحديد، حيث يزدحمون بشكل كبير، وتتسبب الزحمة باختناق مروري بدء من عصر يوم ما قبل العيد.

وتتعمد ميليشيا الحوثي على إغلاق المحلات التجارية بهدف ابتزاز ملاكها خصوصا في المواسم العيدية بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها نهب ومصادرة أموال التجار.