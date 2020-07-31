شكرا لبحثكم عن خبر لأول مرة...المرأة السعودية تشارك في خدمة الحجاج في هذا العام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشارك المرأة السعودية، لأول مرة، شرطة العاصمة المقدسة، في خدمة الحجیج ھذا العام وذلك في موسم استثنائي.

ووفقا لقناة "الإخبارية" السعودية، روت منتسبتان للشرطة تفاصیل اختلاف العمل في موسم الحج، مقارنة بالأيام العادية.

أوضحت إحداهن وتدعى "أريج حسين نجمي"، أن "الخدمة تكون كثيفة في موسم الحج أكثر من المواسم العادية، ومع ذلك تكون هناك سرعة في إنجاز المعاملات باستلامها وتصديرها للجهات المختصة".

وأضافت أريج، "دخلت هذا المجال لإكمال مسيرة والدي الذي أصيب في حرب الكويت، وأكون ضمن أول دفعة في خدمة الوطن والمجتمع، وإن شاء الله أكون قدوة لبنات مجتمعي".

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وأريج هي خريجة لغة إنجليزية، وتشارك في أعمال شرطة العاصمة المقدسة هذا العام كعسكرية.

فيما قالت زميلتها "أفنان محمد أبو حسين": إن "العمل في موسم الحج يختلف عن بقية أيام السنة بالوجود 24 ساعة من خلال تبادل المناوبات والاستلامات".

وعبرت أفنان عن شعورها بالفخر كونها وزميلاتها من ضمن أول دفعة عسكرية، وقد أثبتن كفاءتهن في هذا المجال.

وتستعد المملكة العربية السعودية لبدء موسم استثنائي من الحج، يقتصر على عدد قليل من المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، دون السماح للمسلمين خارج البلاد بأداء الشعيرة، بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأعلنت السعودية أن مناسك الحج التي تقام بأعداد محدودة جدا هذا العام على خلفية فيروس كورونا، ستبدأ في 29 يوليو/تموز، وقالت إنه سيتم السماح لنحو 1000 شخص فقط بأداء الحج هذا العام، وذلك بسبب المخاوف من الفيروس، علما أن 2.5 مليون شخص أدوا المناسك في 2019.