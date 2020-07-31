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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: اشجع رجل في الشرعية يصعق الرئيس هادي وعيدروس الزبيدي ويهز وجدان كل اليمنيين شمالا وجنوبا بعد ان كشف هذا السر الخطير ( صورة )

اكد المستشار ونائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري ان من يرفع راس اليمنيين ليسورجال من اتباع هادي ولا اتباع عيدروس الزبيدي وانما الرجال الحقيقيين الذين يعملون بصمت من اجل كل ابناء اليمن هم رجال وكل ابناء المهرة الذين وصفهم بأنهم الرجال الحقيقيين .

وكشف مستشار رئيس الجمهورية، نائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري عن رجال اليمن الحقيقيين. وقال في منشور على حسابه بموقع فيسبوك "من لم يزر محافظة المهرة والتعرف على رجالها عن قرب ينقصه الكثير عن معرفة رجال اليمن الحقيقيين".

وارفق جباري ، منشوره بمقطع فيديو، اثناء زيارته ووزير النقل المستقيل صالح الجبواني، لمحافظة المهرة . =========================================================== جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً: اشهر وأجمل نجمة خليجية تطالب السلطات بمعاقبتها اشد العقاب..لن تصدق من هي ولماذا طالبت بذلك..شاهد ( صورة + فيديو ) عاجل وخطير:مسؤول كبير في الشرعية يتجاوز كل الحدود ويقوم بعمل فاضح ومحرم شرعا..لن تصدق من هو وكيف عاقبه الرئيس هادي بشكل مرعب ( اسم المسؤول ) عاجل ..أمريكا تقصم ظهر عبد الملك الحوثي وأبو علي الحاكم بقرار صارم اثار جنون الحوثيين واربك كل حساباتهم ( نص القرار الامريكي ) عاجل: اشجع رجل في الشرعية يصعق الرئيس هادي وعيدروس الزبيدي ويهز وجدان كل اليمنيين شمالا وجنوبا بعد ان كشف هذا السر الخطير ( صورة ) يمنية من هذه المحافظة أرادت ان تصبح ثرية فقامت بعمل فاضح ومحرم شرعا وسببت صدمة كبيرة لكل اليمنيين..شاهد ماذا فعلت ولن تصدق عيناك ( فيديو صادم ) عاجل وفي غاية الخطورة: الشيخ سلطان البركاني يثير جنون الرئيس هادي ويبعث برسالة عاجلة لـــ"بن سلمان" اربكت هادي والجنرال الاحمر ( نص الرسالة ) عاجل:العدو اللدود للامارات يباغت الجميع ويكشف الخطأ القاتل الذي ارتكبه الرئيس هادي وأوقعه في فخ كبير..لن تصدق ماهو الخطأ القاتل الذي ارتكبه هادي شاب عربي تم فصل رأسه عن جسده..وعند التحقيق كانت المفاجئة المرعبة التي صدمت كل ضباط الشرطة ولم تخطر على بال احد منهم..شاهد( صورة مؤثرة ) Advertisements عاجل وخطير:مباشرة يعد توقيع اتفاقية الرياض..عبد الملك الحوثي يباغت التحالف والشرعية بقرار صاعق لا يخطر على البال..لن تصدق ماذا فعل الحوثي 4 مراهقين من المملكة يغتصبون فتاة صغيرة تحمل جنسية دولة عظمى..ووالدة الطفلة المغتصبة تفجر مفاجأة مدوية صدمت الجميع عاجل: توكل كرمان تتجاوز كل الحدود وتسيء للرئيس هادي اسائة بالغة وتفسد فرحته بتوقيع اتفاق الرياض..وتكشف سر خطير هز كل أركان الشرعية ( صورة ) عاجل:الرئيس يباغت الجميع ويصدر قبل قليل قرار جمهوري بتعيين شخصية حوثية كبيرة في هذا المنص الرفيع..ورد فعل غاضب واستنكار على هذا القرار ( صورة ) كفيل سعودي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويثير جنون هذه الدولة العربية بعد ان قام باعدام 2 من ابنائها بطريقة وحشية..والسبب صادم ولا يخطر على البال السعودية تباغت الانتقالي بهذا الموقف الصارم بشأن مدير امن عدن شلال شايع بعد اعلان الرئيس هادي اقالته من منصبه واعلان مدير جديد لمحافظة عدن عاجل وخطير:3 مغتربين يمنيين يسرقون 200 الف ريال سعودي بحيلة ماكرة لا تخطر حتى على بال ابليس..شاهد كيف عاقبتهم السلطات السعودية بعد القبض عليهم السلطات السعودية ترعب كل الكفلاء السعوديين وتنهي سطوتهم وتعلن رسميا عن غرامة مليون ريال والسجن 15 سنة اذا قام بهذا العمل ضد المقيم المكفول لديه وهذا نص المنشور : تشرفت وسعدت كثيراً بزيارة م/ المهرة والإلتقاء بالأخ/ المحافظ بن ياسر وزملائه في السلطة المحلية والأمنية وعدد من مشائخ المهرة . والحقيقة من لم يزر محافظة المهره والتعرف على رجالها عن قرب ينقصه الكثير عن معرفة رجال اليمن الحقيقيين . سلام الله على المهرة وعلى سهلها والجبل وكل ذرة تراب فيها .

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