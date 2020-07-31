محافظ مأرب يشكل لجنة لحصر أضرار المواطنين والنازحين من السيول الواصلة للسد

أعلن محافظ مأرب سلطان العرادة تشكيل لجنة لزيارة المواطنين والنازحين الذين تضرروا من السيول الواصلة الى السد او امتداد عمقه الجغرافي الى حيث نصبوا خيامهم ومبانيهم فيه.



جاء ذلك على هامش زيارته اليوم الخميس لسد مأرب، وقال إنه وجه بتشكيل لجنة لزيارة النازحين المتضررين من السيول في كل المديريات والمناطق المتضررة والاطلاع على الاضرار التي اصابتهم جراء الامطار والسيول وتقييم احتياجاتهم الاولية وما يمكن تقديمه مع شركاء العمل الانساني.



وأشار "أن هذه اللجنة تأتي بعد ان قامت وحدة ادارة مخيمات النازحين في المحافظة كمعني اول بالأمر بعمل زيارات ميدانية لعدد من المديريات وعمل تقييم اولي لحجم الاضرار والمتضررين ونوعية الاضرار ورفعه الى السلطة المحلية التي ناقشته مع شركاء العمل الانساني وما يمكن ان يقدموه من تدخلات انسانية لتخفيف معاناة المتضررين".



ودعا المحافظ المواطنين من ابناء صرواح والنازحين القاطنين في وادي ذنه خلف سد مأرب، الى مراعاة المنطقة الجغرافية الخاصة بالسد وامتداده الطبيعي وان لا يبنوا فيها او يسكنوا حتى لا يتعرضون لأضرار السيول واتساع مساحة السد.



وأوضح العرادة "أن منطقة جغرافية اصبحت من أملاك السد المتفق عليها عند انشائه والموثقة رسميا’ وصرف لأصحابها التعويضات المناسبة في حينها عن تلك الأراضي".