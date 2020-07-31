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شاهد أولى صور العاهل السعودي الملك سلمان اثناء خروجه من المستشفى

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عدن - ياسمين التهامي - خرج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود مساء اليوم الخميس من المستشفى بعد أيام من دخوله اليها.

وقالت وكالة الانباء واس ان الملك سلمان غادر المستشفى اليوم بعد ان من الله عليه بالصحة والعافية.

ودخل الملك سلمان المستشفى قبل ايام اثر وعكة صحية المت به.  

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