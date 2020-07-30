شكرا لبحثكم عن خبر شاهد بالفيديو..رجل يطير ويصطحب امرأة معه في حادث مروع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رصدت كاميرات المراقبة حادثا مروعا طار خلاله رجل في الهواء وسقط على امرأة مارة، في الهند.

ويظهر مقطع الفيديو، رجلا يمشي بالقرب من سلك كهربائي وإذ بالسلك يعلق بدراجة نارية مارة فيرفع الرجل في الهواء حتى يسقط على امرأة في نهاية المطاف.

وأثار المقطع تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وحظي بتداول كبير من قبل رواد هذه المنصات