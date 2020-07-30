معين عبدالملك يرفع برقية الى فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

رفع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجميع أبناء الشعب اليمني العظيم في الداخل والخارج والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وعبر رئيس الوزراء، باسمه ونيابة عن جميع أعضاء حكومة تصريف الاعمال عن أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على فخامته بموفور الصحة، وعلى الشعب اليمني بالسلام والاستقرار، وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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وأشار الدكتور معين عبدالملك الى تزامن هذه المناسبة مع الوصول الى مسار لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بفضل الجهود الصادقة والرؤية الواضحة لفخامة رئيس الجمهورية وقيادة المملكة العربية السعودية، والقيادات السياسية الوطنية، والدور المعول على ذلك في توحيد الصف الوطني لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي ومشروعه المدعوم إيرانيا لزعزعة الامن والاستقرار في الخليج والمنطقة العربية.. مؤكدا ان المرحلة القادمة ستكون محك حقيقي وعملي لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وبناء المؤسسات وتحسين الموارد وتقديم الخدمات.

وتقدم رئيس الوزراء بالتهاني لأبطال الجيش والامن والمقاومة الشعبية ورجال القبائل المرابطين في الميادين من أجل الدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري.. معربا عن تقديره البالغ لكل ما يقدمونه من تضحيات جسيمة من اجل الوطن الذي أحبوه وشعبهم الذي آمنوا به فهانت عليهم في سبيله كل التضحيات.

كما هنأ رئيس الوزراء دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأفراد وضباط قوات التحالف الذين شاركوا منذ اللحظة الأولى ولا يزالون هذه الملحمة التاريخية العظيمة استشعاراً منهم لواجب الإخاء ودواعي الجيرة والشراكة وهبوا بكل ما أوتوا من قوة لدفع هذا الخطر عن اليمن والمنطقة العربية.