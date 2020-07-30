مناقشة سير عمل مكتب جوازات ميناء الوديعة والصعوبات التي يواجهها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 ناقش مدير مكتب الهجرة والجوازات والجنسية بوادي وصحراء حضرموت العقيد مساعد الكثيري، مع مدير ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري، سير العمل في مكتب جوازات الميناء والصعوبات التي يواجهها والحلول والمعالجات اللازم اتخاذها.

Advertisements وأكد العقيد الكثيري، استعداد مكتب الهجرة والجوازات لمعالجة الصعوبات من خلال وضع الحلول اللازمة لكافة الإشكاليات التي تواجه سير عمل مكتب جوازات ميناء الوديعة. من جانبه أكد الصيعري، ضرورة الاهتمام بتطوير العمل بمكتب جوازات ميناء الوديعة ومعالجة المعوقات بشكل سريع ليقوم بأداء مهامه على أكمل وجه.

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