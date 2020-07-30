شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البركاني يهنئ نظرائه في الدول العربية والإسلامية بعيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، برقيات تهانٍ إلى نظرائه رؤساء البرلمانات في الدول العربية والإسلامية الشقيقة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأعرب رئيس مجلس النواب في البرقيات عن خالص التهاني الودية لهم مقرونة بأصدق الأماني الأخوية بالصحة والسعادة.. متمنياً للعلاقات الأخوية والبرلمانية بين بلادنا وبلد كلاً منهم مزيداً من التطور وتعميق أواصر الإخاء والمحبة والتعاون المثمر والمشترك.. سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالطمأنينة والأمن والاستقرار والخير والبركات.

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