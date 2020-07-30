شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الديوان الملكي في السعودية يصدر بيان حول مغادرة الملك سلمان المستشفى قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال بيان صادر عن الديوان الملكي في السعودية : غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ هذا اليوم الخميس 9 ذي الحجة 1441هـ، الموافق 30 يوليو 2020م، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منَّ الله ــ جل جلاله ـ عليه بالصحة والعافية. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين، ووقاه من كل مكروه، ومتعه بالصحة والعافية.

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