شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن من المملكة يهز الرأي العام ويثير جنون الجميع ويغتصب #1635; #1633; امرأة..لكن ماكان يفعله اثناء الاغتصاب أمر لا يخطر على البال..لن تصدق ماذا كان يفعل بضحاياه ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مواطن من المملكة يهز الرأي العام ويثير جنون الجميع ويغتصب ٣١ امرأة..لكن ماكان يفعله اثناء الاغتصاب أمر لا يخطر على البال..لن تصدق ماذا كان يفعل بضحاياه !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت إحدى محاكم المملكة المتحدة الستار على قضية أثارت جدلاً هناك وهزت كل مدن المملكة بالعمل الشنيع الذي قام به مجرم باغتصاب 31 إمراة ولم يكتفي بذلك بل كان يقوم بتصوير فعلته القبيحة اثناء عملية الاغتصاب .وصدر الحكم بالسجن مدى الحياة لرجل اغتصب 31 المرأة على مدار 22 عامًا. وفي التفاصيل بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المتهم ويدعى فيليب بلاكويل، وهو أحد المتقدمين لبرنامج هواة الموسيقى التلفزيوني الشهير”اكس فكتور اعترف أنه كان يضع قناع وجه ويصور ضحاياه أثناء اغتصابهن، إضافة إلى أنه كان يستخدم اللهجة الإيرلندية للإيقاع بهن. وأوضحت الصحيفة أن بلاكويل كان أيضًا يستهدف النساء الشابات أثناء سيرهن في الليل للإيقاع بهن. وخلال النطق بالحكم قال القاضي بيتر كوك رئيس محكمة مدينة واورويك البريطانية: “أنت نجوت بأعمالك البشعة كل هذه السنين، لأنك كنت ذكيا وشريرا ومن الواضح أنك كنت دوما تحمل عدة الاغتصاب، بما فيها قناع الوجه وشريط لتقييد ضحاياك”. وأضاف:”من الواضح أنك لا تملك أي ضمير أو أي تقدير إنساني للنساء، تنظر إليهن كضحايا جنس دون أي اعتبار إنساني، لذلك كانت أعمالك أنانية شريرة وعديمة الرحمة، أنت شر مطلق وأنا أعتبرك المجرم الأكثر خطورة ممن التقيتهم وتعاملت معهم طوال حياتي المهنية البالغة 35 سنة”. بدوره، علق المدعي العام أدريان لانجديل كيو سي: ‘إنه مغتصب متسلسل امتدت حملته من الإساءة على مدى 22 عامًا…تعرف على شابات يرتدين بطريقة معينة وجدها جذابة، وتبعهن في سيارته، وقف أمام ضحاياه ودخل إلى مكان حيث يمكنه تنفيذ هجومه”. مضيفًا “لقد كان سلوكا باردا ومحسوبا.” وكشفت الصحيفة عن أنه قد تم إلقاء القبض على بلاكويل بعد أن قالت امرأة في عام 2017 إنه اغتصبها أثناء نومها. وتم أخذ الحمض النووي الخاص به وتطابق مع هجومه الأول في عام 1997. ت إحدى محاكم المملكة المتحدة الستار على قضية أثارت جدلاً هناك وهزت كل مدن المملكة بالعمل الشنيع الذي قام به مجرم باغتصاب 31 إمراة ولم يكتفي بذلك بل كان يقوم بتصوير فعلته القبيحة اثناء عملية الاغتصاب .وصدر الحكم بالسجن مدى الحياة لرجل اغتصب 31 المرأة على مدار 22 عامًا. وفي التفاصيل بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المتهم ويدعى فيليب بلاكويل، وهو أحد المتقدمين لبرنامج هواة الموسيقى التلفزيوني الشهير”اكس فكتور اعترف أنه كان يضع قناع وجه ويصور ضحاياه أثناء اغتصابهن، إضافة إلى أنه كان يستخدم اللهجة الإيرلندية للإيقاع بهن. وأوضحت الصحيفة أن بلاكويل كان أيضًا يستهدف النساء الشابات أثناء سيرهن في الليل للإيقاع بهن. وخلال النطق بالحكم قال القاضي بيتر كوك رئيس محكمة مدينة واورويك البريطانية: “أنت نجوت بأعمالك البشعة كل هذه السنين، لأنك كنت ذكيا وشريرا ومن الواضح أنك كنت دوما تحمل عدة الاغتصاب، بما فيها قناع الوجه وشريط لتقييد ضحاياك”. وأضاف:”من الواضح أنك لا تملك أي ضمير أو أي تقدير إنساني للنساء، تنظر إليهن كضحايا جنس دون أي اعتبار إنساني، لذلك كانت أعمالك أنانية شريرة وعديمة الرحمة، أنت شر مطلق وأنا أعتبرك المجرم الأكثر خطورة ممن التقيتهم وتعاملت معهم طوال حياتي المهنية البالغة 35 سنة”. بدوره، علق المدعي العام أدريان لانجديل كيو سي: ‘إنه مغتصب متسلسل امتدت حملته من الإساءة على مدى 22 عامًا…تعرف على شابات يرتدين بطريقة معينة وجدها جذابة، وتبعهن في سيارته، وقف أمام ضحاياه ودخل إلى مكان حيث يمكنه تنفيذ هجومه”. مضيفًا “لقد كان سلوكا باردا ومحسوبا.” وكشفت الصحيفة عن أنه قد تم إلقاء القبض على بلاكويل بعد أن قالت امرأة في عام 2017 إنه اغتصبها أثناء نومها. وتم أخذ الحمض النووي الخاص به وتطابق مع هجومه الأول في عام 1997.

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كانت هذه تفاصيل خبر مواطن من المملكة يهز الرأي العام ويثير جنون الجميع ويغتصب #1635; #1633; امرأة..لكن ماكان يفعله اثناء الاغتصاب أمر لا يخطر على البال..لن تصدق ماذا كان يفعل بضحاياه ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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