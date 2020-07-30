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عدن - ياسمين التهامي - كفيل سعودي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويثير جنون هذه الدولة العربية بعد ان قام باعدام 2 من ابنائها بطريقة وحشية..والسبب صادم ولا يخطر على البال !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ لت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب واسعة، عقب انتشار تفاصيل حادث بشع لمصريين في لت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بموجة غضب واسعة، عقب انتشار تفاصيل حادث بشع لمصريين في السعودية أقدم كفيلهما على قتلهم بدم بارد بعد خلاف نشب بينهما. وبحسب ما أوردته صفحة “الجالية المصرية بالسعودية” على فيس بوك، فإن القتيلين هما “عزالدين محمد عبد الشافي” و”عادل عبدالاله حسين” من قرية البطحة التابعة لمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا في صعيد مصر.

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