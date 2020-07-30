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عدن - ياسمين التهامي - عاجل:العدو اللدود للامارات يباغت الجميع ويكشف الخطأ القاتل الذي ارتكبه الرئيس هادي وأوقعه في فخ كبير..لن تصدق ماهو الخطأ القاتل الذي ارتكبه هادي !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ر صالح الجبواني وزير النقل في الحكومة الشرعية ان الرئيس هادي والتحالف قدموا للمجلس الانتقالي الجنوبي هدية لا تقدر بثمن . وقال الجبواني ان ذكاء الاماراتيين هو الذي جعل المجلس الانتقالي تحول من فئة متمردة قاتلت الشرعية بقوة السلاح الى كيان معترف به وبقرارات جمهورية حيث ستصبح سيطرته على الجنوب امر شرعي وبقرارات جمهورية وموافقة التحالف . قال وزير النقل المستقيل صالح الجبواني عبر حسابه على تويتر ‏الإدارة الذاتية قرار غير شرعي لمجموعة متمرده سيطرت على عدن وهي فاشلة على الأرض فلماذا الإحتفال بإلغائها من قبل نزار هيثم وتسليمهم عدن رسمياً بقرارات جمهورية..التكتيك الإماراتي نجح في تحويل الإنقلاب في عدن إلى سلطة شرعية وإستمرار مخدومهم في رئاسة الحكومة.. أين النجاح حتى تحتفلوا؟! ر صالح الجبواني وزير النقل في الحكومة الشرعية ان الرئيس هادي والتحالف قدموا للمجلس الانتقالي الجنوبي هدية لا تقدر بثمن . وقال الجبواني ان ذكاء الاماراتيين هو الذي جعل المجلس الانتقالي تحول من فئة متمردة قاتلت الشرعية بقوة السلاح الى كيان معترف به وبقرارات جمهورية حيث ستصبح سيطرته على الجنوب امر شرعي وبقرارات جمهورية وموافقة التحالف . قال وزير النقل المستقيل صالح الجبواني عبر حسابه على تويتر ‏الإدارة الذاتية قرار غير شرعي لمجموعة متمرده سيطرت على عدن وهي فاشلة على الأرض فلماذا الإحتفال بإلغائها من قبل نزار هيثم وتسليمهم عدن رسمياً بقرارات جمهورية..التكتيك الإماراتي نجح في تحويل الإنقلاب في عدن إلى سلطة شرعية وإستمرار مخدومهم في رئاسة الحكومة.. أين النجاح حتى تحتفلوا؟!

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