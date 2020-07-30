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عدن - ياسمين التهامي - عاجل وفي غاية الخطورة: الشيخ سلطان البركاني يثير جنون الرئيس هادي ويبعث برسالة عاجلة لـــ"بن سلمان" اربكت هادي والجنرال الاحمر ( نص الرسالة )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الشيخ سلطان البركاني الجميع بخطوة غير موفقة وجريئة اثارت غضب الرئيس هادي ونائبه الجنرال الاحمر حيث قدم نفسه رئيسا للجمهورية وذلك بأن قام ويرفع برقية باسم مستشاري الرئيس والشعب اليمني للمملكة لنجل الملك سلمان ونائب وزير الدفاع خالد بن سلمان . نص رسالة البركاني للامير خالد بن سلمان ا : صاحب السمو الأمير/ خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع والطيران في المملكة العربية الشيخ سلطان البركاني الجميع بخطوة غير موفقة وجريئة اثارت غضب الرئيس هادي ونائبه الجنرال الاحمر حيث قدم نفسه رئيسا للجمهورية وذلك بأن قام ويرفع برقية باسم مستشاري الرئيس والشعب اليمني للمملكة لنجل الملك سلمان ونائب وزير الدفاع خالد بن سلمان . نص رسالة البركاني للامير خالد بن سلمان ا : صاحب السمو الأمير/ خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع والطيران في المملكة العربية السعودية تحية طيبة وبعد: يطيب لي شخصياً ونيابةً عن الزملاء مستشاري رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس النواب المشاركين في دعم آلية تسريع تنفيذ إتفاق الرياض أن أبعث اليكم بأزكى التحايا وجميل العرفان على جهودكم الجبارة التي أثمرت نجاح هذا التوافق السياسي بتوقيع الإتفاق أولاً وآلية تنفيذه وإعلان الفصل الأول صبيحة يومنا هذا أمام مباركة شعبنا وتطلعه للخلاص من هذا الكابوس الذي خنق أنفاسه منذ الانقلاب الحوثي المدعوم من حكومة طهران العابثه بأمن اليمن والمنطقة العربية. سمو الأمير/ إننا إذ نستعرض المشهد المخيف والواقع المكبل بكل التعقيدات التي رافقت جهودكم وجهود فريقكم السياسي الذي عمل ليل نهار بجدٍ واجتهاد وإخلاص لإنجاز هذه المهمة المعقدة والإنتصار التاريخي، نقدر صبركم وتحليكم بالحكمة وروح الأخوة لتجنيب إخوانكم اليمنيين المزيد من المعاناة والاقتتال ليصبح هذا الانجاز إضافةً جديدةً إلى صفحتكم المشرِّفة أثناء توليكم مهام الإشراف على هذا الملف الذي نال منكم الاهتمام والصبر والأناة وسعة الصدر للتغلب على الصعوبات الكبيرة التي حاولت إعاقة مهمتكم وانتصرتم عليها بالكثير من الحكمة والصبر والجهد والحرص على تحقيق السلام بين اشقائكم في اليمن. إن ماتم إنجازه بفضلكم وببراعة وكفاءة الفريق العامل معكم يمثل إشراقةً جديدةً في تجليات المملكة العربية السعودية وجهدها الجبار لدعم الأمن والسلام في اليمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ، كما أنه محطةً مهمةً في سجل التعاون والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. ختاماً اسمحوا لي سمو الأمير أن أُعبِّر مرةً أخرى عن بالغ التهاني والتبريكات بهذا الإنجاز العظيم الذي جاء في هذه الأيام المباركة، أيام عيد الاضحى المبارك الذي أسأل الله أن يعيده عليكم وعلى قيادة المملكة وشعبها وشعبنا اليمني بالخير والسعادة والأمان. تفضلوا بقبول وافر التحايا والاحترام سلطان سعيد البركاني رئيس مجلس النواب هذا وقد قال محللون سياسيون وصحفيين وإعلاميين وكتاب ومتابعين ومسؤولين وقيادات عسكريه وواجهات اجتماعيه أنه أصبح سلطان البركاني ينصب نفسه رئيسا للجمهورية في وجود رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي هذا وقال آخرون كيف وهو ملم بدستور الجمهورية اليمنية وانتقدوه وطالبو آخرون تغيير لكلا من رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وتساءل آخرون أصبخت تعز اخذت نصيب كل المحافظات

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